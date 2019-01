TELER KAOB PILDILT: Telekanalite ellujäämine sõltub uuest põlvkonnast ja internetist

ETV ja kommertskanalite võistlus vaadatuima kanali tiitli nimel on muutunud igavaks – rahvusringhääling võidab järjekindlalt. Nii näitab teleauditooriumi ülevaateid koostava Kantar Emori statistika, aga see mõõdab ainult neid vaatajaid, kes jälgivad televisiooni operaatorteenuse kaudu traditsioonilisel moel telerist.

Tume ala on see, kui palju vaatajaid on kanalitel veebis, kust televisiooni otsepilti või juba eetris olnud saateid vaadatakse mobiiltelefoni, tahvelarvuti, laua-, sülearvuti või veebi ühendatud teleri kaudu.