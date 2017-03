Telereporter taastab Kesselaiul isakodu

Kanal 2 reporter Eda-Liis Kann kavatseb taastada nõukogude ajal tühjaks jäänud isa sünnitalu Kesselaiul.

“Püüame taastada ja päästa perekonna pärandit, meie juured on lihtsalt seal,” ütles Eda-Liis Kann, kelle sõnul oli tema isa perekond sunnitud saarelt Virtsu kolima pärast seda, kui nõukogude võim inimestelt paadid ära korjas.

Eda-Liis Kann rääkis Saarte Häälele, et Kesselaiul valdab teda tunne, nagu oleks ta sattunud Muhusse. Alles on külatänavad ja kiviaiad ning ehkki kunagised elanikud lahkusid saarelt pool sajandit tagasi, jääb mulje, nagu oleks see juhtunud just äsja. Kunagiste talude korstnad on püsti ja keldrid alles.

“Ühtegi maja ei lammutatud, vaid viidi üle mere ära, meie maja viidi Virtsu ja pandi seal uuesti kokku,” ütles Eda-Liis Kann.