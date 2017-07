Tere ja Farmi Piimatööstus koonduvad

Konkurentsiamet rahuldas ASi Maag Grupi taotluse, mille kohaselt AS Tere koondub ASiga Farmi Piimatööstus.

Koondumise esimeses faasis jätkab Tere tegutsemist Farmi Piimatööstuse tütarühinguna. Ettevõtete kaubamärgid jäävad alles, koondunud ettevõtte pikaajaline strateegia töötatakse välja saneerimiskava elluviimise ajal.

„Tere jätkab koondumise esimeses faasis Farmi piimatööstuse tütarühinguna, mis on koostöös emaettevõttega väärikas ja usaldusväärne partner kõigile Eesti piimatootjatele ja klientidele,” ütles ASi Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp. „Koondumisega saavutame finantsilise stabiilsuse ja kindluse, millest on puudust tundnud piimatootjad, ettevõtte töötajad ja võlausaldajad. Tere tooteportfell on mitmekesine, kõrge kvaliteediga ning tarbijate hulgas hea mainega, kuid just finantspool on tekitanud ebakindlust. Konkurentsiameti otsus parandab märkimisväärselt Eesti põllumajanduse tervist.”

„Toorpiima hind sõltub piimatoodete ekspordivõimekusest ning maailmaturu hinnatasemest, kuid kohalikel töötlejatel on oluline roll tootmisvõimekuse ja piimaturu stabiilsuse tagamisel,” rääkis Roland Lepp. „Kahe piimatööstusettevõtte koondumine avaldab positiivset mõju kogu Eesti põllumajandusele ja tootmisettevõtetele ning kasvatab nende konkurentsivõimet eksportturgudel. Plaan on jõuliselt kasvada – usume, et suudame koondunud ettevõttega jõuda senisest rohkem piiri taha. Kahe ettevõtte sünergia loob selleks väga head eeldused.”

„Koondumine annab Terele võimaluse tootmist jätkata ning kasutada olemasolevat potentsiaali jõulisemalt ära,“ rääkis ASi Tere juhataja Margit Talts. „Kasutame seni rakendamata tootmisvõimalusi, et väärtustada rohkem eestimaist toorpiima, ühtlasi saame oluliselt suurendada lõssipulbri tootmist. Koondunud ettevõtetes püüame tööd tõhustada – suuremad tootmisvõimsused loovad eeldused üksuste spetsialiseerumiseks.“

Margit Taltsi kinnitusel tekivad koondumisjärgselt seotud ettevõtted, mis vaatavad Eesti turust kaugemale. „Koondunud ettevõttel on ühiselt paremad võimalused ekspordi kasvatamiseks ning piisav tootmisvõimsus, et suurendada müügimahtu lähiriikides,“ sõnas Margit Talts. „Tere tegeleb ka aktiivselt tootearendusega – juba juulis uuenevad põhipiimapakendite kujundused, üks vanimaid ja armastatumaid tooteid Merevaik saab juubelikujundusega pakendi, sügisel tuleme turule uute tootesarjadega.“

Maag Grupp esitas selle aasta 15. märtsil Konkurentsiametile taotluse Tere ja Farmi Piimatööstuse koondumiseks ning amet väljastas koondumisloa 4. juulil. Luba võimaldab Farmi Piimatööstusel omandada Tere aktsiad.

Tere saneerimiskava on hetkel endiselt kinnitamise ootel. Kui Harju Maakohus saneerimiskava kinnitab, võimaldab see Terel koos Maag Grupiga asuda tasuma kõiki nõudeid lähtuvalt saneerimiskavast ja jätkata igapäevast tööd ettevõtte kasvatamiseks ning arendamiseks.

Mis on mis? Tere AS kaubamärk loodi 1996. aastal ning see on laia tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte, mis on tõusnud piimatöötlejast innovaatiliseks ettevõtteks. Tere peamisteks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük ning selle tootenimekirjas on kokku üle 150 kõrge kvaliteediga toote.

AS Farmi Piimatööstus on kaubamärgina Eesti turul aastast 1999 ning tänaste tegijate poolt juhitud aastast 2008. See on päädinud tõsise arenguhüppega suurima mahuga kodumaisele kapitalile kuuluvaks piimabrändiks. Farmi on viimasel kümnendil olnud peamiseks tootearendajaks ja pälvinud aasta-aastalt tarbijate suuremat poolehoidu ning korduvalt tunnustatud Eesti parima Piimatoote tiitliga. Ettevõte varub toorpiima ainult Eestist, tootmisüksused asuvad Virumaal. Üle Eesti antakse tööd 220-le inimesele.

AS Maag Grupp on 1996. aastal tegevust alustatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, millest on tänaseks välja kasvanud toiduainete tootmise ja müügiga tegelevate firmade grupp. Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi Piimatööstus, Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.