Tere piimatööstus: meie piimatoodetes on suhkrusisaldus viidud miinimumi

Piimatööstus Tere on vähendanud suhkrusisaldust oma piimatoodetes juba viimased kuus aastat.

"Toodetes sisalduv suhkur tuleb pigem mooside ja marjade lisamisest ning suhkrusisaldus viidud miinimumini, et säiliks hea maitse. Seega ei ole täna suhkrusisaldus piimatoodetes Eestis probleem, mis vajaks täiendavat reguleerimist," kinnitas Tere AS tootearendusspetsialist Irmeli Skroman.

Skroman leiab aga, et kui Eestis kehtestatakse suhkrumaks, siis võib kasvada keemiliste magusainetega piimatoodete osakaal.

Soomes on suhkrumaksu vitsad käes ja keemiliste suhkruasendajatega piimatooted hüppeliselt kasvanud, sõnas Skroman. Tema sõnul soovisid tarbijad siiski maitsekamaid tooteid ja seega tõid tootjad pärast suhkrumaksu kehtestamist lettidele suure hulga magusainetega jogurteid ja kohupiimakreeme. "See ei ole kindlasti kogemus, mida Eesti võiks järgida," rõhutas Skroman.

Tere on suhkrusisalduse vähendamisega teinud tööd juba pikemat aega ning aastast 2011 on suhkrut vähendatud ligemale sadakonnas uues tootes pea kolmandiku võrra.

"Tere tootmises ei lisa me üldjuhul suhkrut ei jogurtisse ega kohupiimakreemi endasse, vaid suhkur tuleb läbi marjade ja mooside, mida toodetesse lisame. Ütleme nii, et võtame maitse maksimumi mammust endast," lisas Skroman. "Moosid, mida me kasutame oma toodetes, on juba väiksema suhkrusisaldusega, kui üldjuhul keskmised kodused moosid. Fakt on see, et moosid, mida täna ostame, sisaldavad samuti vähem suhkrut, kui 90-datel, kui Tere märgi all esimesed jogurtid Eesti turule tõime."

Kui pakendil on märgitud, et tootesse ei ole lisatud suhkrut, siis võib olla sinna lisatud keemilisi magusaineid, mis kindlasti ei sobi lastele ega soosi tervislikku toitumist. Keemilisi magusaineid on Tere tootearenduses teadlikult välditud.