Tere Põlva piimakombinaat jääb tööle

Põlva piimatööstus. Foto: Raivo Tasso

Eestimaise piimakriisi puhul on kasu selles, et põllumehed on seljad kokku pannud. Näitena Imavere rapsikoogitehas. Maaelu arengukavas on kirjas ühistulise piimatööstuse loomine Kesk-Eestisse, mida riik 15 miljoni euroga toetab.