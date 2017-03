Tere uus juht Margit Talts: Soovin, et lepingud piimatootjatega ikka jätkuksid

Täna vahetati välja ASi Tere nõukogu, uus nõukogu määras ASi Tere juhatajaks Margit Taltsi, kes asub Aivar Rehe asemel nüüd piimatööstuse igapäevategevust juhtima.

„Paljud probleemid vajavad lahendamist, kuid ühiste jõududega saame kindlasti hakkama. Järjepideva tööga on Terel võimalik oma positsiooni hoida,” oli ametisse asunud uue juhi Margit Taltsi esimene avalik sõnavõtt. Margit Talts on pikaajalise toidu- ja kaubandussektoris töötamise kogemusega, 2005.–2016. aastani töötas ta AS Maag Grupp tegevjuhina.

Maalehe veebile selgitas Margit Talts, et täna annab Tere AS eelmine juht Aivar Rehe oma tegevused talle üle ja juhtimine on nüüd tema vastutada.

„Millised uuendused Teres olema hakkavad, seda on täna vara öelda, pigem võtame rahulikult juhtimise üle ja tagame ettevõtte majandusetegevuse jätkumise. Meie jaoks on stabiilsus kõige olulisem,“ rääkis Margit Talts Maalehe veebile.

„Praegu on number üks see, et jätkuksid lepingud piimatootjatega, jätkuksid klientidega ja et töötajad saaksid oma igapäevatööle keskenduda,“ rõhutas Talts. Ta lisas, et loomulikult on väga oluline ka käibe kasvatamine. "See on praegu kõige olulisem,“ ütles Tere uus juht.

Mingil juhul ei taha uus Tere juhtkond, et pikaleveninud ostu-müügilepingu sõlmimine AS Maag Grupi ja ASi Tere vahel hakkaks ettevõtte igapäevategevust pärssima.

ASi Tere nõukogu esimeheks saanud Katre Kõvask on kinnitanud, et jätkatakse ka Tere saneerimiskavaga.

Samal ajal on Tere võlausaldajatest põllumajandusfirmad mures, kuna firmal on nende ees suured võlgnevused. Mureks on ka põhjust, kuna senine Tere saneerimiskava, kus on määratletud võlgade ajatamise graafik, ei ole kinnitatud ja kohtuvaidlused selle üle jätkuvad.

Küsimuse peale, mis saab Tere saneerimiskavast, vastas Margit Talts järgmiselt: „See on hetkel kinnitamata, aga praegu me teeme ikkagi kõik selleks, et see ära kinnitataks.“ Talts lisas, et saneerimiskava on tõesti kohtus arutusel ja uue juhina tuleb temal kohe ka selle teemaga tegeleda. „Me tõesti soovime, et saneerimiskava kinnitataks,“ lisas Tere uus juhataja.

ASi Tere suuremad võlausaldajad põllumajanduses on Vändra OÜ, EPIKO TÜ, Kõpu PM OÜ ja Kuivajõe Farmer OÜ.

Tänaseks on suurimate võlausaldajate rivist kadunud pankade nõuded, kuna Maag Grupp ostis eile Nordea ja DNB Pangalt Tere ja Terega seotud äriühingute laenunõuded, saades seega Tere suurimaks võlausaldajaks. „Nõuete omandamisega ei saanud me kontrolli Tere ASi üle, kuid plaanime alustada läbirääkimisi Tere omandamiseks,“ teatas ASi Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp.