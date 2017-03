Terve Hiiumaa peale on ainult üks koduõde

Koduõde käib abistamas neid, kes ise enam liikuda ei saa. OÜ TNP Konsultatsioonid juhiabi Mari Rickberg selgitas, et koduõde teeb koduvisiite raviarsti korraldusel kuni kliendi täieliku tervenemiseni.

Teenust osutab erialase meditsiiniharidusega personal, ettevõtte töötajad on läbinud täiendava koduõendushooldusalase koolituse ja registreeritud terviseametis, kirjutab Hiiu Leht.

Hiiumaa ainsa koduõe Lia Vara kohta jagus Rickbergil vaid kiidusõnu: “Lia on väga professionaalne, teeb oma tööd kohusetundlikult, tagasiside on olnud positiivne ja teda kiidavad nii patsiendid kui arstid. Isegi haigekassa kiitis meid Hiiumaal tehtava töö eest.” Rickberg lisas, et nende andmetel koduõendusteenust Hiiumaal keegi teine ei osuta, aga nõudlus selle teenuse järele on suur ja kasvab iga aastaga, kuna elanikkond vananeb. Patsiente on Lia Varal üle kogu saare, nende arv on kuude lõikes erinev, ulatudes kümnekonnast paarikümneni.