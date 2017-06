TEST HOMSES MAALEHES: Teeme tuld. Ühegi tikuta

Laual on mitmesuguseid esemeid, millest mõned panevad üllatuma. Loodusemees ja koolitaja Tõnu Jürgenson ütleb, et tikud on tulesüütamisel ühed ebakindlamad.

Matkajate ja sõjaväelaste varustusse kuulub tuletegemiseks nutikaid esemeid, millest mõni kulub ära ka tavalises maamajas või suvilas. Panime mõned vahendid proovile.

Menukas film “Seenelkäik” on ilmekaim näide sellest, kuidas teinekord võib isegi linnainimesel ette tulla ootamatu metsas ööbimine. Väiksema ekstreemsusena saavad majas lihtsalt tikud otsa või matkal varustus märjaks.

On lihtsaid lahendusi, millega saab end sääraste ebameeldivuste vastu kergesti kindlustada ka sellises olukorras, kus kogu kraamist on veeuputus üle käinud.

Kaitseliitlaste hulgas populaarse, Tallinnas asuva Gladiuse militaarpoe omanik Siim Adamson tõstab lauale paari väiksemaid (brittide omad) ja suuremaid (rootslaste tehtud) tulepulki – need viimased olevat kaitseliitlaste lemmikud.

Samuti on kaasas luup ja kondoomid, sest YouTube’is on mitmeid videoid, kuidas kondoomide abil edukalt lõket süüdatakse ning see tundub väga lihtne.

“Vot see on midagi uut,” imestab loodusemees Tõnu Jürgenson veidike. Endal on tal testiks valitud laagripaigas kaasas peotäis tampoone (nüüd imestame meie fotograafiga), peotäis tulepulkasid, süütepalad ja tulemasinad.