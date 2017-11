Tihe konkurents e-kaubanduses: Coopi e-poest saab lasta kasvõi ühe paki nätse tasuta koju tuua

Kasumeid e-toidupoodides veel tõenäoliselt ei teenita. Kui teised internetipoodi pidavad toiduketid toimetavad kauba tasuta koju alates 40 eurosest arvest, siis kliente jahtiv Coop ei ole vähemalt viimasel kuul paljuks pidanud kõige väiksemagi tellimuse kulleriga tasuta koju saatmist.

” Kasumlikkust tuleb selles äris veel mõni aeg oodata. Katrin Bats

Toidukaupluste konkurents odavaima e-teenuse pakkumise pärast on Tallinna ümbruses tihe. Üksteise eeskujul panevad Selver, Prisma ja Maxima vähemalt 40eurose tellimuse tasuta kotti ning veavad koju.

Konkureeriva Coopi kodulehel seisab alates novembri algusest lause „Vähemalt 0eurose ostu puhul kõik kaubad tasuta kätte". Laseks endale paki nätse tuua?

„Seda on juhtunud, kuid vaid üksikute eranditena,” ütleb Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido odavtellimuste kohta. „E-poe klient on üldjuhul inimene, kes väärtustab enda aega ja oskab seda ilmselt hinnata ka teiste puhul,” ei märka ta kullerite kuritarvitamist.

Internetitellimused moodustavad e-poodi mitte pidava Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul vaid 1-2 protsenti kogu jaekaubandusest. “Kasumlikkust tuleb selles äris veel mõni aeg oodata,” ei tee Bats saladust. “E-poest ootab klient lisaks headele hindadele ka tasuta kojuvedu. Nii peabki jaekett selle ise kinni maksma.”

Sellest hoolimata peab Rimigi internetipoe avamise plaane. Avantüüri tegeva Coopi sõnul tuleb kasum mahtude kasvamisega. „Mida suuremaks läheb e-poe maht, seda efektiivsemaks ja kasumlikumaks see ka muutub,” räägib Coopi esindaja.

Tallinnast kaugemale ka?

Mõnedel päevadel on kaupluste tellimusvõimekus täidetud, aga järgmiseks päevaks või edasiseks saab tellida küll. Mustamäe Prismas töötab ainult e-tellimustega alla kümne inimese, kuid töötajaid otsitakse juurde. „Praegu peame veel ise tellimuste arvu piirama aga peagi loodame saavutada algusest peale olnud eesmärki, et hommikul saab õhtuks kauba koju tellida,” sõnab Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Samaks päevaks ei pruugi olla võimalik tellida. foto: internet

Pealinna lähiümbruses tegutsevates e-poodides peab üldiselt maksma 4-5 eurot kohaletoimetamise tasu, Maximas ka vahel 1-2 eurot. Kes kullerile maksta ei taha, ent poes jalutada ei viitsi, võib lasta arvutist väljavalitud toidukorvi lihtsalt kotti panna ning sellele järgi minna – siis ei pea kullerile ega ka kotitäitjale maksma.

Prisma pakkus kaks aastat vaid kotitäitmise teenust, aga selle aasta augustis hakkasid nad kullereid kasutama. „Sellest ajast on huvi meie e-poe teenuse vastu kasvanud väga olulisel määral,” räägib Prisma esindaja.

Coop on ainsana haarde laiendanud tervele Harjumaale ning suur hulk tellimusi tulevatki väljastpoolt pealinna. „Meie kindel plaan on laieneda lisaks Harjumaale ka mujale Eestimaa piirkondadesse,” räägib Miido järgmise aasta kavatsustest. Tasuta kättetoimetamise jätkumise kohta sõnab Miido, et see otsustatakse jooksvalt.