"Ma olen oma teenitud kapitali investeerinud, investeerinud seda Eestisse, mul ei ole börsiaktsiaid, vara välismaal, suvilaid soojade merede kallastel. Ja ka minu lapsed töötavad Eestis," rõhutab Tiit Vähi oma 70nda sünnipäeva eel.

"Ma võin üldiselt öelda seda, et minu arvates on valitsuses vähe spetsialiste, nõunikeks on vähe oma ala väga häid asjatundjaid. Majandusasjadest kas ei saada aru või ei taheta aru saada või pole see prioriteet. Prioriteediks on pigem võitlus võimu pärast," rääkis Vähi Õhtulehele.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.