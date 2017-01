Harjumaal Harku vallas asub Muraste küla, kus leidub rahvas, kes käib iganädalaselt talisuplusi tegemas.

Talisuplus on soovituslikult seltskondlik ala ning meie grupp käib koos neli korda nädalas, rääkis küla talisupluste juht Evar Ojasaar. Suplemas käiakse teisipäeval ja neljapäeval alati kell 19. Laupäeval ja pühapäeval kuulutatakse välja ajad vastavalt osalejate soovile, ilmale, valgusele, võimalustele. Lisaks käivad mõned grupi liikmed ka hommikuti enne tööpäeva algust suplemas.

Külas alustati ühisharrastusega 10. septembril 2013 ning tänaseks on see saanud populaarseks õhtuseks tegevuseks. Muraste külaselts on pannud oma suplejatele nimeks “Tilgu Hülged” ning koduleheküljel on neid tutvustatud järgmiselt: “Nende inimeste jaoks on parim rannailm selline, mil hea peremees oma koeragi õue ei saada.”.

Tilgu sadamas alustatakse hooaega septembris ja lõpetatakse mais. Vee temperatuur on sel ajal algajatele piisavalt jahe, tavaliselt 16 kraadi ringis, rääkis Ojasaar. Ta lisas, et talisupluseks loetakse seda, kui vee temperatuur on alla viie kraadi. Vees olemise aja valib igaüks vastavalt enesetundele, keskmiselt 2-4 minutit.

Toredateks traditsioonideks on teejoomine pärast suplust ning oluliste pühade tähistamine temaatilise fotosessiooniga. See sai alguse esimese hooaja jõuludel, mil sooviks oli saata tuttavatele pisut teistsugune jõulutervitus, rääkis Ojasaar. Kuna ka see ettevõtmine on lõbus, siis kujuneski temaatiliste grupipiltide tegemine traditsiooniks. See on ka meeldiv võimalus talisupluse vastu huvi ja teadlikkust tekitada, lausu ta.

Talisuplema on oodatud kõik, kel selle vastu huvi ja tahe ennast sel viisil proovile panna. Ojasaare sõnul püüavad nad uutele tulijatele teemat võimalikult hästi tutvustada, kuna sellesse ei tohiks suhtuda kui ühekordsesse julgustükki. Õigesti alustades saab sellest peagi meeldiv harjumus.