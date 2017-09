Tõeline magnet: ERMis on aastaga käinud enam kui 300 000 külastajat

Selle nädala reedel täitub Eesti Rahva Muuseumil esimene tööaasta uues majas. Kui eestlaste seas on ERM tuntuselt teine muuseum Kumu järel, siis siinsete venelaste jaoks on tegu küllaltki tundmatu asutusega.

„Igal hommikul, kui tõuseme, siis teame, et meil on kanda roll ja sellest lähtuvalt tegutseme,“ rääkis ERMi direktor Tõnis Lukas. Tema sõnul on ERM-ile pärast uude majja kolimist tegevusi juurde tulnud ja plaan on järgnevate aastate jooksul veel uusi asju teha, näiteks nagu kogudes olevat kraami tutvustav ERMi televisioon (majas sees olevatel ekraanidel) ja teadusteater.

Eestlased paistavad Euroopas silma sagedaste muuseumikülastuste poolest, nii käib keskmine eestlane kaks ja pool korda sagedamini muuseumis kui soomlane. ERMi peaks septembri lõpuks olema külastanud ligi 305 000 pileti ostnud inimest. Väliskülalisi on neist ligi 12%, kokku 57st riigist (45% Soomest ja 25% Lätist). Ekskursioone viiakse läbi 14nes keeles ja selleks on atesteeritud 54 giidi.

Lisaks näitustel käijatele (ca 202 000 külastajat), käidi ka ERMis toimunud üritustel (93 000), võeti osa haridusprogrammidest (7 000) ja külastati märtsis avatud raamatukogu (5 000). Aasta jooksul toimus uues majas 150 teatri-, muusika- ja filmisündmust, mida külastas 30 000 inimest. Lisaks viidi seal läbi 182 konverentsi ja seminari.

Kui eestlaste seas on ERM Kunstimuuseumi ehk Kumu järel teisel kohal, siis venelastest teab ERMi väga vähe, selgus Kantar Emori läbi viidud küsitlusest. Sealt selgus ka, et kui ERMi külastanutel paluti 10-palli skaalal hinnata, kas nad soovitaksid sinna minna ka sõpradel, vastas 58% kindlalt jah ehk pani 10 punkti.

„Kui mehed teavad ERMist natuke rohkem, siis 75% meie kodulehe külastajatest on naised,“ tõi veel ühe nüansi välja ERMi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand.

Pühapäeval, 1. oktoobril tähistatakse Eesti Rahva Muuseumi uue maja avamise esimest aastapäeva ja sel puhul toimub algusega kell 14 ERMi sillapealsel alal tasuta kontsert, mille peaesinejaks on Kukerpillid. Lisaks saavad kõik peolised osaleda õnneloosis, kus auhindadeks on muuseumipiletid ja -meened.

„Näitused ei ole tasuta, seda me endale liiga tihti ei luba,“ märkis Tarand. „Teeme uksed tasuta lahti muuseumiööl kohustuslikus korras. Mullu oli meil siis viie tunni jooksul 7 100 külastajat, mis ei ole päästeameti tingimustega kooskõlas, lubatud on korraga kuni 3 500 inimest. Nii suures rahvamassis pole nagunii mugav näitust vaadata.“