Toiduainetööstused teevad nädalaks uksed valla

9. –13. oktoobrini kutsuvad Eesti toiduainetööstused kodumaise toidu sõpru endale külla. Avatud toiduainetööstuste nädala raames saavad huvilised tänasest registreeruda tööstustes toimuvatele ekskursioonidele.

„Käimasoleval Eesti toidu kuul ja avatud toiduainetööstuste nädala eel on kodumaine kvaliteetne ja maitsev toit eriti suure tähelepanu all ning parim viis näha, kuidas valmivad omamaised tooted, on minna seda tootja juurde oma silmaga vaatama,“ kutsus maaeluminister Tarmo Tamm toiduhuvilisi üles olema aktiivsed.

„Eesti toidutööstused avavad ühiselt uksed juba teist korda ning tutvuda saab 26 tootmisettevõttega, mis on kolmandiku võrra rohkem kui mullu,“ ütles Maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on avatud toiduainetööstuste nädala näol tegemist suurepärase võimalusega näha ja kogeda, millistes tingimustes valmib meie igapäevane toit, ning veenduda selle tervislikkuses ja kvaliteedis. „On rõõm, et nii paljud toidutööstused on nõus avama nädalaks oma uksed. Loodan, et inimesed hindavad seda ja kasutavad pakutavat võimalust aktiivselt,“ lisas Potisepp.

„Kui varasemalt oli toidutööstuste eesmärk lihtsalt tarbijat toiduga varustada, siis tänaseks on tarbija muutunud tõeliseks kuningaks ning toidutootjad peavad väga kiiresti mõistma ja täitma tarbijate vajadusi. Märksõnadeks on saanud toidu tervislikkus, funktsionaalsus, kõrge kvaliteet, päritolu ja ohutus. Toidutööstuste jaoks on jätkuvalt kõige väärtuslikumaks varaks tarbijate usaldus. Avatud toidutööstuste nädal pakubki väga hea võimaluse näidata tarbijatele, kuidas sünnib Eesti toit,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

9. –13. oktoobrini toimuvad avatud toidutööstuste nädala raames ekskursioonid ettevõtetes, kokku on üle Eesti avatud 26 toidutööstust Tallinnast, Tartust, Harjumaalt, Tartumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, Raplamaalt ja Põlvamaalt.

Külastajaid ootavad A. Le Coq, Ande Juustufarm, Artocarpus, Balbiino, Balsnack, Balti Veski (Veski Mati), Breti (Luke Farmimeierei), Ecofarm, Estover Piimatööstus, Jaanihanso, Kalev, Leibur, Lõuna Pagarid, Maru Food, Minna Sahver, Moe, Põltsamaa Felix, RemedyWay, Saidafarm, Saku Õlletehas, Salvest, Scanola Baltic (Olivia), Sepa mahetalu, Tallegg (HKScan Estonia), Tamme talu ürdiaed ja Uvic.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis tuleb ekskursioonidel osalemiseks end eelnevalt registreerida SIIN.