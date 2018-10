Toiduliit: väited, nagu eksitaks lipumärk tarbijat, ei vasta tõele

Väited, nagu eksitaks lipumärk tarbijat, ei vasta tõele ja seda on kinnitanud ka tarbijakaitseamet. Lisaks vastasid Eesti Uuringukeskuse läbiviidud uuringus 66,8% tarbijatest küsimusele „Millise hinnangu annate „lipumärgi“ tänase kasutamise praktikale“, et see on olnud täiesti korrektne (19,4%) või pigem korrektne (47,4%). Arvamust ei omanud 21,4%. Vaid 11,2% arvasid, et see on eksitav ning vaid kolm inimest ehk 0,6%, et täiesti eksitav. Seega enamik tarbijatest peab praegust praktikat korrektseks.

Süüdistuste eesmärk on sundida toidutööstusi ostma sellist kodumaist toorainet, mille puhul pole alati tagatud piisav saadavus, ühtlane kvaliteet ja tarbijale vastuvõetav hind.

Olen kursis, et teema algatanud veisekasvataja ei suuda just kõrge hinna tõttu oma toodangut turustada. Laimamistaktikat kasutades on ta võtnud näiteks Nõo lihatööstuse. Toiduliidu juhina pean ma vajalikuks täpsustada, et Nõo toodetel ei ole lipumärk, vaid sellele väga sarnane tähis. Teiseks - Nõo lihatööstus pole toiduliidu liige. Olen korduvalt tootja tähelepanu juhtinud, et lipumärgile sarnase tähise kasutamine imporditud lihal pole korrektne ja teinud rikkumise kohta avalduse ka veterinaar- ja toiduametile. Kuigi pakendil on kirjas, et liha on pärit väljastpoolt Eestit, on siiski kahetsusväärne, et lipumärgiga sarnast tähist kasutades on rikutud lipumärgi mainet ja seatud kahtluse alla kogu toidutööstuse usaldusväärsus.

Ideaalis kasutaks iga kodumaine toidutöötleja hea meelega vaid kohalikku toorainet. Piimatoodete puhul on see lihtne – toodame kaks korda enam, kui jõuame tarbida. Kuid näiteks lihavaldkonnas on sealiha isevarustatuse tase langenud valdavalt Aafrika seakatku laastava mõju tõttu 73%-ni. Linnuliha tootmismahud on küll stabiilsed, kuid omavarustatuse tase on vaid 50-60%, sest tarbimismahud kasvavad. Veiseliha toodetakse küll rohkem, kui selle järgi nõudlust on, kuid Eestimaise veiseliha hind on neli korda kallim kui linnulihal ning kaks korda kallim kui sealihal. Nii kallist liha ei suuda Eesti tarbija lihtsalt osta ja seetõttu tuleb töötlejatel leida teistelt turgudelt tarbijale taskukohasema hinnaga toorainet.

Nii toiduliit kui toidutööstused panustavad igapäevaselt tootearendusse ja oma toodete turundamisesse ja julgen väita, et edukalt – on vähe riike, mille poelettidelt võib leida nii mitmekesise toiduainete valiku, mis on toodetud kohalike tööstuste poolt. Kui seda tööd ei suudeta teha ja küsitakse ka tarbija jaoks liigkallist hinda, siis püüd laimuga oma toodangut müüa on vääritu ja usun, et seda ei hinda ka tarbijad.