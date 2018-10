„Tooteid on tohutult palju, aga meie idee oli tõsta esile neid, kellel on toidupärand väga hästi ära kasutatud – kohalik tooraine, traditsiooniline valmistusmeetod, ja et oleks lugu, mis seostuks mingi paiga, tooraine või ajalooga,” selgitas ERMi teadur. „Neil toodetel, mis jõudsid esikolmikusse, pidi olema kõik väga tasemel – maitse, lugu ja pakend.”

Näiteks konkursi võitnud lestaribad on vahva toode ja sellega käis kaasas väga muhe Hiiu murdes lugu, kuidas hiidlane on saunas õlle kõrvale ikka ampsanud kuivatatud kala.