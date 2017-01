Maagaasi aktsiisi ülikiire tõus – uue koalitsioonileppe kohaselt on plaan tõsta aktsiisi 25 protsenti aastas ja seda neli aastat järjest – on töösturite jaoks ebameeldivalt üllatav.

Mitte just meeldiv uudis on gaasiaktsiisi tõus Saaremaa piimatööstuse jaoks, kes alles mõne aasta eest rajas oma hoovile veeldatud maagaasi (LNG) terminali. Seda põhjusel, et maagaas on keskkonnasõbralikum ja soodsam, kirjutab Saarte Hääl.

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine on veendunud, et aktsiisitõus mõjutab kindlasti siin tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet, eriti energiaintensiivsete ettevõtete investeeringute tegemist.

Maagaasi kasutab tööstuses ka Saare Leib, mille juht Janar Vaima nentis, et aktsiisitõus mõjutab kahtlemata neidki. “Iga ettevõte, kes teeb investeeringuid, arvutab välja tasuvusaja,” rääkis Vaima. “Meil läheb nüüd oma investeeringu tasuvusaeg pikemaks ja uued investeeringud peavad ootama.”