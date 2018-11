“Oru loss tuleb üles ehitada,” teatab Toila vallavanem Eve East kesk kõletuulist Oru parki, kunagise lossi vundamendi veerel, hiigelsuure sinimustvalge lipu all, mille mast püstitati Eesti 100. sünnipäevaks.

Alates 1944. aastast, mil Oru pargis õhiti lossi varemed, on Virumaal püsinud unistus taastada see Eesti rahvale sümboolselt oluline ehitis.