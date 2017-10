Tõlkija Agu Sisask pälvis Jaapani valitsuse tunnustuse

Jaapani suursaadik Tema Eksellents pr Yoko Yanagisawa andis möödunud neljapäeval oma Roosikrantsi tänava residentsis tõlkija ja literaat Agu Sisaskile Jaapani välisministri aukirja.

Nimelt kuulutas Jaapani valitsus 29. juunil välja 2017. aasta kevade aukirjade saajad. 160 välismaalasest auhinnasaaja hulgas on ka tõlkija ja kirjanik Agu Sisask, kellele tõusva päikese maa välisministeerium omistas aukirja Jaapani kultuuri tutvustamise ning Jaapani ja Eesti vaheliste sõprussidemete arendamise eest.

Ametlikus keeles Jaapani ja teiste rahvaste sõbralike suhete edendamise eest antud aukirjale on alla kirjutanud Jaapani välisminister Fumio Kishida. Auhinna juurde kuulub kingitusena puhtast siidist furoshiki.

Samasuguse tähelepanuavalduse pälvis ka 36 Jaapanist väljaspool tegutsevat organisatsiooni.

Agu Sisaski loominguks on Jaapani kirjanduse tõlkimine eesti keelde, aga ka Jaapanit ja selle kultuuri tutvustava proosa ja luule vahendamine eestimaalastele.

Kusjuures, ja seda rõhutas ka suursaadik Yoko Yanagisawa, et kui inglise keelest Jaapani kirjanike teoste tõlkimises pole ehk midagi väga erilist ja seda tehakse maailmas palju, siis Sisaski puhul on eriti tänuväärne asjaolu, et tema tõlked pärinevad jaapani keelest.

Sisask ise jäi auhinda vastu võttes tagasihoidlikuks. Lisaks jaapanikeelsele tervitusele, mille ta suunas Yoko Yanagisawale ja eraldi ka Jaapani välisministeeriumile, märkis ta, et tegu on väheteenitud, aga siiski välja teenitud tähelepanuavaldusega. Ja tänas talle esitatud au eest.

Valdav osa Agu Sisaski tõlgetest pärineb nõukogude ajast, ühtekokku on ta eesti keelde tõlkinud 11 Jaapani kirjandusteost, näiteks sellistel Jaapani autoritelt nagu Shūsaku Endō, Takeshi Kaiko, Seicho Matsumato ja Kōbō Abe, seda aastatel 1965–2001. Lisaks on Sisask korraldanud Jaapani kultuuriüritusi ja tutvustanud Jaapanit ja jaapanlasi siinses televisioonis.

Jaapani välisministeerium jagab selliseid tunnustusi nii üksikisikutele kui organisatsioonidele. Tunnustatakse panust vastastikuste majandussuhete, kultuurivahetuse, Jaapani teadustööde tutvustamise, Jaapani kultuuri ja sealse köögi tutvustamine.

Agu Sisask sündis 1940. aastal Tartus kirikuõpetaja pojana, õppis 1961–1963 EELK Usuteaduste Instituudisja lõpetas 1974. aastal orientalistina toonase Leningradi ülikooli Idamaade teaduskonna. Ta on olnud 1966–1971 ETV kunsti- ja kirjandussaadete ja ajalehe Televisioon toimetaja, 1974–1982 Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee esimehe abi, 1983–1994 Loomingu Raamatukogu toimetuse juht. Aastast 1994 on Agu Sisask vabakutseline.