Poolas Remontowa laevatehases valmiva ja loodetavasti peagi koduteele asuva parvlaeva Tõll kapten on Saaremaalt pärit Peeter Sepp.

Peeter Sepp rääkis Saarte Häälele, et esimest korda käis ta Poolas laevaehitust jälgimas tänavu novembri alguses. “Kuna saarlasena olen olnud erinevate parvlaevade reisijana kasutaja juba väga pikki aastaid ja tahes-tahtmata tekib soov neid kõiki omavahel võrrelda, siis selle laeva puhul hakkas esimese asjana silma laeva ruumide avarus ja seda just reisija poolt vaadatuna,” kõneles Tõllu kapten.

Sepa hinnangul on reisijate mugavus laeval detailideni läbi mõeldud. “Pole kahtlustki, et sellelt laevalt leiab igaüks endale meelepärase paiga, kus end ülesõidu ajal mõnusalt tunda,” usub ta. Võimalusi selleks on nii sise- kui ka välistekkidel.