Toomas Tõniste: mina nii hoogsat maksupaketti poleks teinud

"Julgen öelda, et mina nii hoogsat maksupaketti poleks teinud. Ja kindlasti ei oleks ma kaasa läinud sellise aktsiisitõusuga. Kindlasti! Sest olles ise Riigikogus olnud kaks perioodi, sattudes ise opositsiooni, kui 2015. aastal ehk aasta enne valimisi tegid koalitsiooni sotsid ja Reformierakond... Ütleme, et Reform tegi meile selja taga sotsidega ära, läks võimule, ja tulemuseks oli aktsiiside ennaktõus. Tol ajal olin mina see, kes kritiseeris opositsiooni: mida te teete!? Kas teil on ka laiem mõjuanalüüs tervele majandusele? See ei ole õige suund!

Kuulsin tookord sedasama juttu, mida nüüdki aktsiisitõusude õigustamiseks kasutatakse – et tervis ja tervis ja nii edasi. Esimesel päeval, kui siia majja tulin, teadsin, et see tee ei ole jätkusuutlik, et oodatud laekumised ei laeku. See oli lihtsalt minu ettevõtjakogemus, tunnetus. Kuskil on taluvuse piir. See lumepall oli majanduses hakanud veerema teistpidi juba aastal 2015, kui need otsused vastu võeti."