Tööstuskartulile üleminek aitaks tuhlikasvatajatel ebastabiilsel turul paremini toime tulla

Eestis kasvatatakse kartulit põhiliselt toidukartulina. Kartulist erinevate toodete, sealhulgas tärklise valmistamiseks, on võimalused ja reservid jäetud pea täielikult kasutamata.

Regionaalse arengu soodustamiseks ja tööhõive parandamiseks oleks kartuliteadlase Luule Tartlani meelest otstarbekas laiendada kartuli realiseerimist erinevate kaubaartiklitena. Praegu müüakse Eestis kartulit pestuna, pakendatuna ja koorituna ning mõningal määral ka eeltöödelduna.

„Selliselt ettevalmistatud kartuli puhul jääb kahjuks ligi kolmandik kvaliteedinõuetele mittevastavuse tõttu realiseerimata. Järelejäänud kartulit on raske realiseerida, kuid kulutused kasvatamiseks on juba tehtud,“ ütleb Tartlan.

Praegu tuuakse tärklis ning kallim modifitseeritud tärklis meile sisse peamiselt Hollandist, Lätist ja Soomest. Samuti ostetakse sisse näiteks külmutatud ja pakendatud friikartulid. Kartuliteadlane leiab, et otstarbekas oleks alustada kartulist tärklise, siirupi, piirituse, kartulijahu ja muu sarnase väikemahulist tootmist, et oma vajadusi rohkem katta.

„Oleme Eestis ainult lauakartuli ehk toidukartuli ja osaliselt seemnekartuli kasvatajad,“ ütleb Tartlan. „Jõgeval aretatud sordid on enamikus suurepärased tärklise tootmiseks. Tööstuskartuli kasvatamist ja vajalikku uurimistööd tegi Eesti Maaülikool, see oli varem just nende pärusmaa.“

Erinevate toodete valmistamisel suureneb Tartlani sõnul kasvatatud kartulisaagi realiseerimine isegi 30-40 protsenti.