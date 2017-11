Artikli ilmumise järgsel päeval helistas lehetoimetusse Harjumaal asuva kartuleid kooriva ettevõtte töötaja, kes rääkis avameelselt töö köögipoolest.

“Aastaid tagasi pandi sulfitit kartulitele näpuotsaga, aga nüüd pannakse kopsikuga,” ütles ta. “Mitte keegi ei mõõda, pannakse ikka kõvasti, et kartul oleks viis päeva ilus kollane.” Ta imestas, et niisugune tegevus on võimalik ja keegi ei kontrolli seda. “Lapsed söövad selle kõik ju sisse,” kahetses ettevõtte staažikas töötaja. “See on ikka selline värk, et peaks kontrollima.”

Lisaks rääkis ta, et kuna tänavu oli väga vesine sügis, siis on kohalik kartul nii viletsa kvaliteediga, et nende ettevõte seda ei kasutagi ja ostab koorimiseks kartulid sisse Poolast, Rootsist ja ka Prantsusmaalt.