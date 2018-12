TOP10 Maalehe veebis 2018: lugejate südamed vallutasid toit, ilm ja ebaseaduslikud ehitised

Parimast küljest näitab Maalehe Delfiga sõbrustav netiportaal end siis, kui ajakirjanik satub peale millelegi, mis oma kiireloomulisusega kuidagi ei kannata järgmist neljapäeva ära oodata.

Uus väljund – otseülekanne

Kui reporter käib laadal, siis õhtul tahetakse juba pilte näha; kui lekib heitveetoru, ei saa seda teadmist kaua vaka all hoida; kui kõigub üle Eesti tuntud vallavanema tool, peab lugeja seda teadma; kui Lätis toimub midagi pöörast või põnevat, tahetakse infot sündmuste keskpunktist. Ka hea tahtmise korral ei saa panna paberlehte videot sellest, kuidas metsseapere või põder jäisest veest välja aidatakse.

Ühtlasi on veeb ideaalne paik kõiksugu lisamaterjali jaoks, mis lugu kirjutades tekib, kuid lehte ära ei mahu: fotogaleriid, lisainfo, graafikud ja joonised. Seda, et leht mahutab pilte ja juttu vähem, kui neid tegelikult kogutud sai, tuleb üsna tihti ette.

Sel aastal said hea hoo sisse Maalehe otseülekanded Facebookis. Kes juhtus õigel hetkel sotsiaalmeedias surfama, sellele andis ekraaninurka ilmunud vilkuv teade märku, et mõni ajakirjanik on parasjagu sündmuste keerisesse sattunud. Muidugi saab Maalehe omapärast videoarhiivi ka tagantjärele uudistada ning seda võimalust on usinalt kasutatud.

Mis ajendab kaamerat käivitama? See on midagi üllatavat, kummalist või toredat, enamasti asub sündmuspaik küll maal ja liikuv pilt jutustab maaelust, kuid võib juhtuda, et just Maalehe ajakirjanik annab edasi liikuva pildi Eesti poole tuiskavast paavst Franciscuse lennukist.