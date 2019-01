TORM VÄIKESAARTEL | Pranglil oodatakse Eesti Energia luba elektri sisselülitamiseks

Aegna saarel läks hommikul vool ära. Kui tund aega hiljem Rohuneemes kõrgepingeliini rike korda saadi, oli elekter juba tagasi, räägib Aegna saare üks kahest püsielanikust Hugo Udusaar.

“Uus aasta ja uued tuuled!” muheleb mees. “Majad on alles, paadi oleme kaldale tõmmanud, aga paar murtud puud avastasime. Praegu paistab, et pääsesime kerge ehmatusega. Torm on teinud vähem pahandust kui novembris, kui oli puid ikka mitmes kohas teedele murdnud.”

Täna likvideerib Udusaar kõigepealt päästeohutuse mõttes ühe puu, mis sadama juures teele kukkus. Saarel tuiskas hommikul ka kergelt lund, ent maas on seda tema hinnangul vaid vaevu pool sentimeetrit.

“Kella kaheks peaks juba normaalne olema, võib palitu hõlmad lahti teha ja tuul enam minema ei puhu. Kuid eks Eesti on suur ja igal pool ilm erinev,” ütleb aegnalane. “Praegune põhjatuul on saarele leebem kui edela-, lääne-, või loodetuuled.”

Naissaarel majutusteenuseid pakkuv Mare Lehtla ütleb, et kui ta peagi kodust välja tuule ja tuisu kätte läheb, võtab ikka sae kaasa. Eelmise tormi ajal olnud metsas murtud puid omajagu.

“Meil on purjejaht veel sadamas. Ta on küll väljatõstmiseks ettevalmistatud, aga jäime hilja peale. Peab vaatama, kas ta on ikka ilusti kinni. Põhjapoolne tuul lööb ilmselt üle kai ikka tugevaid laineid,” ütleb Lehtla. “Läänekaldal võivad lained kuni kolmemeetrised olla.”

Pranglil elav kapten Iivar Piirisaar räägib, et torm on korralik, aga suurt kahju see teinud pole.

“Sadam on kaitstud ning talvel ka tühi, üle kolme aluse kai ääres pole. Kuu aega tagasi oli samuti tuul 25 meetrit sekundis, meil polnud midagi, aga Leppneemes lõhkus ühe kalapaadi ära,” räägib mees.

Muret teeb hoopis elektrikatkestus – saare kolmest faasist töötab alates kella üheksast kaks tükki.