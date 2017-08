TORMIKS VALMISTUMINE | Tornaado ajal on kõige kindlam heita vanni ja võtta peale madrats

Soome ilmateenistuse meteoroloogi Antti Kokko sõnul kogetakse Baltimaades peagi seda, mida pole Soomes nähtud pärast 2010. aasta Sylvi-nimelist äikesetormi.

Baltimaade õhumass on Kokko sõnul väga niiske ja atmosfäär on ebastabiilne. Kuigi tormi tõusmisest oli märke õhus juba eile, on paduvihma ja äikest oodata täna.

Et torm sind jalust ei rabaks, tutvu juba praegu nõuannetega, mis sul äikeset, tormist ja tornaadost terve nahaga pääseda aitavad.

Foto: Andres Putting

KÄITUMINE ÄIKESE AJAL Lülita välja elektriseadmed – televiisor, arvuti jne.

Ära räägi äikese ajal võrgutelefoniga. See võib põhjustada elektri- või akustilise šoki.

Hoidu eemale seinakontaktidest, neist võib saada välgulöögi.

Ära tee äikese ajal tuld ahju ega pliidi alla. Suits on hea elektrijuht ja “tõmbab” välku.

Selgita lastele, et ohtlik ei ole mitte müristamine, vaid välk.

Kui oled vees või veekogul ja näed äikese lähenemist, tule kohe välja.

Olles äikese ajal lagedal, ära liigu ega jookse, pigem heida pikali madalamas kohas.

Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites eriti ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu maantee serval. Rahe võib sõidu ajal purustada auto esiklaasi.

Ära varju puude all, eriti ohtlik on olla lehtpuude all: neil on väike maandustakistus ning neid tabab välk sagedamini.

Õnnetustest teata kohe telefonil 112.

Foto: Andres Putting

Käitumine tormi ning tornaado ehk trombi puhul:

KUI VIIBID VÄLJAS: Hoidu eemale õhus lendavatest rusudest ja esemetest, eriti ohtlik on katuseplekk. Isegi õlekõrred võivad tornaado jõul kardetavad olla.

Tormi ajal väldi metsa. Kui oled seal, ära tee lõket ning kinnita tugevalt telk.

Kui oled veekogul, tule kohe kaldale.

Kui näed trombi ehk tornaadot – varju kohe hoone keldris või allkorrusel. Kui ei ole võimalust varjumiseks, põgene trombi liikumisele ristsuunas.

Välju haagissuvilast ehk mobiilmajast – tromb võib selle kaasa viia. Otsi varju keldritest või majadest. Ameerikas on tornaado läbi hukkunuid kõige rohkem just mobiilmajades. Mobiilmajast parem koht varjumiseks on kraav või madal lage koht. Varjuda tuleb nii, et ei saaks lööki mobiilmajalt või ei jääks tema alla.

Tugevate vihmade korral hoidu eemale äkktulvast.

Pärast trombi möödumist ole ettevaatlik, et ei satuks maha paisatud elektriliinidesse ega gaasijuhtmete lähedusse.

Foto: Delfi lugeja

KUI VIIBID HOONES Püüa väljuda suurtest ruumidest, nagu kaubanduskeskused, auditooriumid, kus laed võivad sisse variseda. Kui ei jõua väljuda, lasku madalamatele korrustele, väldi eskalaatoreid.

Ära mine tornaado ajal autosse. Tornaadot nähes väldi autosid.

Hoia eemale akendest, eriti ohtlikud on klaasikillud.

Hoonetes on kindlam olla alakorrustel, eemal välisseintest, soovitavalt väikestes ruumides nagu vannitoad. Veevärk võib tagada ruumide struktuuride suuremat stabiilsust Kõige kindlam on heita vanni ja võtta peale madrats.

Allikas: Riigi Ilmateenistus