Tormituuled pole Pranglile kolinud peret kõigutanud

Suvel sai lugeja kaasa elada sellele, kuidas Prangli rahvas keset saart ootavasse kollasesse majja lastega peresid otsis. Paljude soovijate seast välja valitud Prooverite pere võib nüüdseks rääkida juba sajast saarepäevast.

Nagu ikka, on ka Jaana-Evelin ja Gunnar Prooveri peres olnud kõige kiiremad uute oludega kohanejad lapsed. Kaasa aitas kool oma rütmiga, kolm vanemat last on haaratud ka huvitegevusse – kõik osalevad robootikaringis, tütar mängib ukulelet ja laulab. Suur tõmme on ka kokandus- ja loovusringil. Pereisa Gunnar räägib, et poisid on ikka omavahel jõudu ka katsunud, aga üldiselt seltsitakse kenasti: “Lapsed käivad teistel külas ja meil käiakse.”

Korra külastas peret ka üks suleline sõber.