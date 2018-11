Cleveroni asutaja ja juht Arne Kütt ei varjagi, et nad pingutavad noorte Viljandisse meelitamiseks tublisti.

“Kõige olulisem on see, et töö oleks huvitav,” ütleb ta. “Me ei ennusta tulevikku, vaid loome tulevikku. Me teeme uusi lahendusi, ja kui need õnnestuvad, siis maailm ongi muutunud.”

Praegu töötab Cleveronis 170 inimest, kellest lõviosa on Viljandis ja 40 Tallinna kontoris.