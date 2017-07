TRAHV KUNI 700 EUROT: Horvaatia kuurortlinn võitleb purjus ja poolalasti turistidega

Horvaatias Hvari saarel asuv Hvari linn on viimastel aastatel muutunud Euroopa üheks glamuursemaks pidutsemispaigaks, ent turistidega kaasneb hulgaliselt probleeme. Seepärast kehtestas linnavalitsus korrarikkujatele väga krõbedad trahvid.

Hvari linnapea Rikardo Novaki sõnul on noored turistid linna oodatud, kuid nad peavad õppima, kuidas käituda. “Linnas oksendatakse, urineeritakse igal tänavanurgal, jalutatakse ilma T-särkideta, roomatakse “mälukas” ringi,” selgitas ta.

Juunikuus linnapeaks saanud Novak lubas probleemiga tegeleda ja nüüd teebki seda, püüdes turistide käitumist muuta ning linna reputatsiooni taastada, kirjutab Lonely Planet.

Kesklinna on nüüd üles pandud sildid, mis teatavad: säästa oma raha ja naudi Hvari. Hoiatussiltidelt saab teada, et purjutamise ja sobimatult käitumise eest saab karistada 700-eurose trahviga, linnakeskuses rannarõivastes liikumise eest on karistus 500-600 eurot.

Alkoholi tarvitamisega on hakanud võitlema ka Rooma. 14 linna omavalitsuspiirkonnas on avalikes paikades alkoholi müümisele ja tarvitamisele piirang õhtul kella 22-st kuni hommikul kella 7-ni. Keskööni võivad inimesed tänaval alkoholi juua plasttopsidest, aga pärast seda ei tohi väljas üldse alkoholi tarvitada.

Igasugune alkoholimüük – ka siseruumides – peab lõppema kell 2 öösel. Alates kella 22-st ei tohi alkoholi ka kaasa müüa. Seesugused keelud kehtivad oktoobrini, mil lõpeb turismi kõrghooaeg.

Kohalikud elanikud on keeldu kritiseerinud. Linnas on vaid üks piirkond, kus keeld ei kehti – Ottavia. Juhtumisi elab selles linnaosas ka Rooma linnapea Virginia Raggi, kes alkoholimüügi piirangud kinnitas.

Allikas: Reisiportaal.ee