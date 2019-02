Äkki on isepäine president kogu selle kupatuse kokku keeranud? Äkki on ilmakatastroofide põhjuseks kurikuulus kõrge müür, mis äsja ei lasknud Mehhikost sooja õhku põhja poole suunduda? On juba tõemeeli diskuteeritud, et mis juhtub veel siis, kui too lõunatara täiesti valmis saab…