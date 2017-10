Tugevad vihmasajud on jõudsalt jõgede veetaset kergitanud

Septembrikuu ja oktoobri alguse vihmasajud on maa lirtsuma pannud ning mõnede jõgede veetase kerkib enam kui paarkümmend sentimeetrit ööpäevas.

„Täna õhtuks peaks tase Halliste jõel asuvas Riisa veepunktis suvisest kokkuleppelisest nullpunktist kaks meetrit kõrgemale tõusma, kui arvestada, et viimaste päevade sisuliselt lakkamatu vihmasadu on veetaset kergitanud 35 sentimeetrit ööpäevas,“ ennustab Soomaa retkejuht Aivar Ruukel. Tänahommikune näit Riisa veepunktis oli +1.85.

Senine selle sügise rekord selles veemõõdupunktis on + 2.16, mis mõõdeti septembrikuu viimasel nädalavahetusel.

„Selles mõttes on toonane ja praegune veetõus erinevad, et septembris algas tõus suviselt madaltasemelt ja täitis jõed ära, üle siiski ei ajanud. Nüüd on jõed aga täis ja tõusu algtase hoopis kõrgemal,“ selgitas Ruukel ning oletas, et kui vihmasadu jätkub (ja ilmaprognoos nii just näitabki), siis võib veetase Halliste jões praegusest sellesügisesest kõrgemaist seisust ehk +2.16-st kõrgemale tõusta.

Sellega, et maapind suurte vihmade ajal jalge all lirtsub, ollakse Soomaal harjunud. Peenraid ja põllumaad keegi üleujutuse alale ei tee, kinnitas Ruukel. Isegi heinapallid püütakse juba enne sügise saabumist madalatelt heinamaadelt ära vedada, et neid hiljem veest kokku korjama ei peaks.

Kuid ka mujal Eestis on maa vihma tõttu juba päris pehmeks muutunud. „Eile õhtul käisin metsas jooksmas. Jalg maandus muudkui lirts ja lirts vette. Muda lendas tossude alt kahte lehte,“ kirjeldab Maalehele õhtuhämaruses kogetut põhjaranniku rannakülas elav naine.

Ning lisab, et pinnase veesisalduse näitab tema kodus ära kanalisatsioon: „Kui sedaviisi mitmeid päevi järjest hommikust õhtuni sajab, lakkab imbväljak töötamast — veel pole kuhugi minna. Muutub ilm kuivemaks, klaarub asi tasapisi kolme-nelja päevaga ära.“

Üleeile sattus Tartumaal soomülkana pehmel kartulipõllul „uppumisohtu“ Maalehe fotograaf. „Järsku tunnen, et edasi astuda ei saa — olen otsekui naelutatud ühele kohale ja hakkan tasapisi allapoole vajuma,“ kirjeldas mees. Ühte kummikut kahe käega välja tirides nikastas ta sõrmed ära ning tõmbas kummiku puruks, aga pääses siiski omal jõul mudast välja.

Ilmateenistuse andmetel on suurimad veetaseme tõusud viimase 24 tunni jooksul olnud Vigala jõel (Konuvere veemõõdupunkt) +0.67, Sauga jõel (Nurme veemõõdupunkt) +0.63 ja Saarjõel (Kaansoo veemõõdupunkt) +0.62. Peipsi järves on veetase erinevates veemõdupunktides viimasel ööpäeval seevastu hoopis 1-5 sentimeetri võrra langenud.

Juba september oli paljudes Eestimaa paikades väga sajune. Mõnel pool tuli kuu jooksul vihmavett enam kui kaks kuu sajunormi.