Tuhalaane külavanem Hedvig Hansoni maja süütajast: muidu on ta tore mees, aga viin võtab mõistuse peast ära

„Aga jah, viinaviga võtab tal mõistuse täiesti peast ära. Nüüd ka arvas, et Hedvig kutsus talle politsei, kui ta oma naise kallal vägivallatses. Tegelikult kutsus politsei hoopis üks teine inimene.“

Hoolimata sellest, mis juhtus ning mis oleks võinud juhtuda, kui Hedvig Hanson poleks ärganud ja koos lastega majast välja pääsenud, on külavanem leplik – tema meelest peaks süütaja vangipanemise asemel viinaravile saatma. Kuid möönab siiski, et las kohus otsustab karistuse üle.

Sarv on suhelnud nii kannatanutega kui süütaja pereliikmetega. Mingit konflikti nende vahel pole.

Loe veel

„Minu missioon on see asi ära klaarida, nii palju kui klaarida annab,“ ütleb ta lõpetuseks ning lisab, et Tuhalaane on seni olnud kuulus heas mõttes – valitud Viljandimaa aasta külaks, sealsed perenaised osalevad aastaid edukalt Olustvere hoidistemessi, kuulsust on toonud oma küla muusikud.

MIS JUHTUS? Kahtlustuse kohaselt sõitis joobes 55aastane mees 7. juuli öösel kella kahe paiku murutraktoriga Tuhalaane külas asuva elumaja hoovi, valas valjuhäälsete ähvarduste saatel maja trepile ja ühele seinale bensiini ning süütas seejärel maja põlema.



"Maja süütamisega põhjustas kahtlustatav ohu majast omal käel pääsenud perenaise ja kahe alaealise lapse eludele. Sellise tegevusega pani ta kahtlustuse kohaselt toime tapmiskatse üldohtlikul viisil ehk mõrvakatse," teatas Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.



Lisaks kahtlustatakse meest, kes on pühapäeval. 8. juulil vahistati, oma lähedaste korduvas kehalises väärkohtlemises. Politsei esitas mehele kahtlustuse mõrvakatses ja korduvas kehalises väärkohtlemises.



Kohtueelse uurimise ajaks jääb kahtlustatav esialgu vahi alla kuni kaheks kuuks, kuid sõltuvalt uurimise kestusest taotletakse vajadusel selle perioodi pikendamist.



Mõrvakatse eest näeb karistusseadustik ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.



Allikas: Delfi