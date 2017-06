Tuhalas toimub esimene nõiakaupade laat

Järgmisel laupäeval, 10. juunil,on kõik esoteerika ja maagia huvilised oodatud Kose valda Tuhala külla, kus toimub esimene Nõialaat. „Esemed, mida laadal pakutakse, on tehtud eesmärgipäraselt ja väestatud,“ kinnitab laada korraldaja Margit Miller.

Osavõtjate seltskond on kirev: sealt leiab pendlikaartide, ouija-laudade, nõialuudade, aga ka šamaanitrummide ja unenäopüüdjate müüjaid. Pakutakse rituaalseid nuge ja kirveid, tuulevurre, nõiataimi, mandalaid, energeetiliselt laetud voodoo-õli ja keraamilisi nõiakatlaid.

Korraldaja Margit Miller, kes on ise Tuhala elanik, ütleb, et varem pole ta sellist üritust korraldanud, ja idee „lihtsalt tuli“. „See on seotud kohaliku folklooriga, tegu on ju Nõiavallaga,“ viitab ta kunagise Tuhala valla rahvapärasele nimele. Sealkandis on Milleri sõnul aegade jooksul elanud palju nõidu, posijaid, lausujaid ja ravitsejaid.

Laada tutvustuses on kirjas, et Nõialaadale kogunevad tegijad-nägijad-valmistajad, kelle käest saab osta energeetiliseks tööks või enese arendamiseks sobivaid abivahendeid. Kohal on ka nõustajad, näiteks šamaan Anu, kaardimoor Mati Soots ja haiguste diagnostika nõid Pil-Le, kelle vastuvõtule pääsemiseks peab end varem registreerima.

