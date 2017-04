Tulekul on kutsehariduse suursündmus

4.–5. mail toimub Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse suursündmus Noor Meister 2017. Kahel päeval toimuvatel kutsemeistrivõistlustel osalevad ligi 400 Eesti parimat kutseõppurit 31 erialal. Messialal tutvustavad kutseõppevõimalusi 28 kutse- ja rakenduskõrgkooli. Peaesineja on Karl-Erik Taukar Band.

Seitsmendat korda koondab Noor Meister kaheks päevaks Tallinnasse kokku Eesti kutsehariduse. Suurimal kutsemeisterlikkuse võistlusel selguvad riigi parimad sirguvad meistrid erialadel, nagu IT, keevitamine, hooldustöö, mehhatroonika, plaatimine, restoraniteenindus ja palju muud. Uute erialadena on läbi aegade suurimal Noorel Meistril esindatud sel aastal aednik, raamatupidaja, sekretär, vastuvõtu-administraator ja ärinduse spetsialist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Tea Varraku sõnul on võistlustulle asuvad noored võistlejad homsed meistrid: „Näen rõõmuga noori, kes teavad, mis neile meeldib ja milles nad on head – olgu selleks müüriladumine, veebidisain või juuksuritöö. Kindel on see, et need noored viivad Eesti elu edasi ja neid oodatakse pikisilmi ettevõtetesse tööle. Oskused viivad elus edasi!“

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on kutseharidus hea ja väärikas valik, mida näitab ka Noore Meistri võistluste aasta-aastalt suurenev populaarsus. „Inimesi, kes oskavad ja tahavad midagi oma kätega ära teha ja on valmis end pidevalt täiendama, on alati vaja. Eesti kutsekoolide tase on väga kõrge ning oskajad spetsialistid, kes suudavad kaasas käia tehnoloogia arenguga, võivad arvestada püsiva töökohaga,“ ütles Tamsar. „Julgustan noori omandama kutset ja mitte jääma vaid keskharidusega.“

Võistlused muudab põnevaks see, et etteantud tööülesanded tuleb kvaliteetselt teostada väga piiratud aja jooksul. Nii peavad mööblitislerid tammepuust salalaekaga riiuli valmis saama 13 tunniga ning IT-spetsialistidel on ettevõtte IT-taristu püsti panemiseks ja teenuste seadistamiseks aega vaid 12 tundi.

Kõiki võistlusi on võimalik Eesti Näituste messikeskuses oma silmaga näha ja lemmikutele kaasa elada. Võitjaid ootab ees auväärne tiitel Noor Meister 2017. Valitud erialade parimatel noortel on võimalus kandideerida Eestit esindama 2018. aastal Budapestis toimuvatel Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel EuroSkills.