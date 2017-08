Tulekul on uus soojalaine - temperatuur tõuseb 27 kraadini

Tõotab tulla suvine nädalavahetus, reedel võib temperatuur tõusta 27 kraadini.

Neljapäeval liigub piki Skandinaaviat põhja-kirde suunas madalrõhulohk ja selle servast jõuab meile hoogsajupilvi - öösel ja hommikupoolikul on sajuhooge hõredalt, keskpäevast alates laialdasemalt. Kagutuul on öösel veel puhanguti tugev, hommikul nõrgeneb ja päev on rahulik. Lõunakaarest lisandub soojemat õhku ja temperatuur on öösel 13..18 ja kus taevas selgem on, siis langeb veel 10°C ümbrusse, päeval tõuseb kuni 24..25°C-ni, meretuulega rannikul on kuni 19°C.

Reede öö on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on 13..18°C. Päeval taganeb kõrgrõhuvöönd Venemaale ja mere poolt läheneb madalrõhulohk ning vihmahoogude võimalus suureneb - päeval vaid üksikutes kohtades, hilisõhtul võib vihm laialdasemaks muutuda. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur tõuseb 23..27, rannikul kuni 20°C-ni.

Laupäeval jõuab Skandinaavia rannikule aktiivsem madalrõhkkond ja selle serva mööda liigub madalrõhulohk üle Läänemere. Öösel laieneb sajuala Lääne-Eestist ida poole ja hommik on suuremal osal vihmane. Päeval lauspilvisus rebeneb ja sajuhooge on hõredamalt. Tuul puhub öösel kagust ja on tugev, hommikul pöördub järk-järgult edelasse ja veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 20..25, Ida-Eestis kuni 27°C.

Pühapäeval kerkib üle Balti riikide kerkib kitsas kõrgrõhuhari, kuid lääne pool jääb Skandinaavia madalrõhkkonna mõjusfääri ja ka ida poolt möödub madalrõhulohk. Mitme rõhuala piirimail on tänastel andmetel saju võimalus suurem Ida-Eestis, kuhu kandub lõuna poolt vöönd ühes vihmapilvedega. Kuid pole välistatud sajutsooni kaldumine kas lääne või ida poole - seega jälgige järgmistel päevadel täpsustatavat prognoosi. Tuul puhub öösel läänekaarest ja on mõõdukas, päeval tugevneb edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 17..21°C.

Esmaspäeval kandub madalrõhkkonna tegevussfäär enam Skandinaavia põhjaalade poole ja lõunapoolne kõrgrõhkkond pisut tugevneb. Kahe rõhuala piirimail kohatiste sajuhoogude võimalus aga püsib. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 10..14, rannikul kuni 17, päeval 18..21°C.

Teisipäeva öösel on kõrgrõhuharja ülekaal suurem ja suuremat sadu ei tule ning taevas selgineb. Edela- ja läänetuul jääb rahulikumaks. Päeval laieneb üle Läänemere taas madalrõhkkonna serv ning toob meile vihmapilvi. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 8..12, rannikul kuni 16, päeval 18..22°C.