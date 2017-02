Tulevased ühendvallad ei mõista valitsuse nimevalikut

Foto: Andres Putting

Valitsus otsustas kabinetiistungil, et seitsme liitvalla nimevalikust viis pole sobilikud. Osa vallavanemaid ei ole otsusega päri ja on valmis selle edasi kaebama. "Ollakse solvunud. Alustavale ühendvallale ei ole see hea algus," leiab üks maavalitsusjuht.