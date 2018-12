Tulge koos Maalehega Maltat avastama!

Malta on Vahemeres asuv unikaalne pisike saarestik, mille pindala on kolm korda väiksem Hiiumaast. Maltal on põnev ajalugu ja omapärane loodus ning kultuurikirevus peegeldub kõikjal.

Kuuepäevasel Maalehe eriprogrammiga lugejareisil saame osa Malta põnevast ajaloost, külastame kohalikku farmi, tutvume permakultuuri viljelejatega ning muidugi ei jää meil proovimata ka Euroopa siniseim merevesi.

Giidiks on raamatu “Minu Malta” autor Ingrid Eomois, kes on olnud saareriigiga seotud või seal elanud praeguseks ligi paarkümmend aastat ning tunneb Maltat, selle ajalugu ja legende läbi ja lõhki.

