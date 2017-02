Tartumaa põllumeeste liidu teraviljakasvatajatest liikmete omavaheline meilisuhtlus tõi liidu juhile Jaan Sõrrale advokaadibüroo hoiatuse.

„Tartumaa põllumeeste liidu teraviljakasvatajate siselistis on 150 liiget ja asi sai alguse sellest, et üks meie siselisti liikmetest arvas, et ta on Oilseedsi käest petta saanud. Ja ta saatis kirja siselisti, kus ta kirjeldas seda,“ selgitas Tartumaa Põllumeeste liidu juht Jaan Sõrra Maalehe veebile. Sõrra rõhutas, et nemad ei oska hinnata, kas Oilseeds pettis seda inimest või ei petnud.

„Selline suhtlus siselistis tegi Oilseeds´i nii hellaks, et kohe pöörduti Tedre advokaadibüroo poole ja sealt saime kurja kirja,“ rääkis Sõrra. Advokaadibüroo esitas oma kliendi nimel nõudmised, et põllumeeste organisatsioon peab lõpetama viljavahendaja suhtes valede faktiväidete ja kohatute väärtushinnangute avaldamise, kõik senised kommentaarid aga tuleb listist kustutada. Ka nõuti, et liit avaldaks siselistis Oilseeds Trade´i juhi selgituskirja.

Jaan Sõrra tõi esile, et tegemist on ikkagi ainult liidu liikmete siselistiga.

„Mul on erialade kaupa eraldi listid, omaette on piimatootjad ja teraviljakasvatajad, selles konkreetses listis oli 150 liiget,“ selgitas Sõrra. Lisades, et praktiliselt ei saagi kõikide 150 liikme sisekirjavahetust kustutada. Tartu põllumeeste liidu juht selgitas, et selline erialade kaupa listisuhtlus ongi mõeldud omavaheliseks infojagamiseks.

„Selliseid meile, kus millegi eest hoiatatakse, tuleb ikkagi sisse. Meie liikmed näiteks hoiatavad üksteist, et mingisugused libateraviljaostjad kuskil liiguvad ringi ja küsivad vilja. Selleks see list ongi, et vajadusel ka hoiatada. Meie ei võta mingit seisukohta, kas Oilseeds pettis või ei petnud, aga väga imelik on see, et nii kõrge advokaadibüroo tuleb ühte mittetulundusühingut ähvardama, et me oma siselistis midagi ei avaldaks,“ rääkis Jaan Sõrra.

Oilseeds Trade´i tegevjuht Veikko Vahar selgitas Maalehe veebile asja järgmiselt. „Küsimus oli selles, et kuna härra Sõrra ei olnud valmis avaldama meie kommentaari härra Murašovi poolt esitatud valeväidetele ja Sõrra otsustas meie kommentaari kustutada, siis loomulikult me seisame oma maine ja selle eest, et meid ei saaks laimata.“ Veikko Vahar täpsustas, et tänaseks on nende firma kommentaar põllumeeste siselistis avaldatud.

„Kommentaar on avaldatud ja meie oleme omalt poolt selle lahendusega rahul,“ ütles Vahar ning lisas, et selles suhtes on asi lahenenud. Mis puutub nõudesse, et kõik peaksid siselistis midagi kustutama, siis Vahar selgitas, et seda enam ei nõutagi, kuna see pole tehniliselt teostatav.