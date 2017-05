Tuliuus paakauto saabus Kihelkonna pritsimeestele üllatusena

Kihelkonna ja Orissaare päästekomando uued, otse tehasest tulnud paakautod jõudsid möödunud reedel saarele kohale.

Kuigi uute autode tulekust ja jaotusest andis päästeamet teada juba mullu suvel, tuli see Kihelkonna komandopealikule Tõnis Tasasele siiski väikese üllatusena. “Räägiti küll, et tuleb, aga me ei uskunud,” nentis Tasane Saarte Häälele, lisades, et pigem usuti Kihelkonnal seda, et saadakse taas kellegi vana masin.

Uued masinad said või saavad paljud päästekomandod üle Eesti, sealhulgas ka Kuressaare komando. Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel hangiti 27,8 miljoni euro eest 46 põhiautot, 26 paakautot, kaheksa konteinerautot ehk niinimetatud multilift-autot ning 14 neile sobivat paakkonteinerit, lisaks kolm ATV-d.