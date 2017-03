Tulusid saab deklareerida veel selle töönädala lõpuni

Maksu- ja tolliametile (MTA) on oma eelmise aasta tuludeklaratsiooni esitanud juba 642 636 inimest. Enne 31. märtsil saabuvat tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega lisandub veel eeldatavalt 25 000 deklaratsiooni.

Samuti on töönädala lõpuni võimalus taotleda madalapalgalise tulumaksu tagasimakset. Siiani on taotluse esitanud 74 755 inimest, kellele kuulub hetkeseisuga tagastamisele 27,3 miljonit eurot.

„Taotluse esitamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine, seega kui täisealise töötaja aastane brutotulu jäi alla 7817 ja möödunud aastal töötati vähemalt kuus tervet kalendrikuud, siis soovitame tuludeklaratsioon ära esitada ja vaadata, kas vastate taotluse tingimustele,“ selgitas MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

Oma tulud tuleb deklareerida ka füüsilisest isikust ettevõtjatel (FIE), siiani on deklaratsiooni esitanud 22 596 ja oodata on veel 11 200 deklaratsiooni. FIE-del on oluline meeles pidada, et tuludeklaratsiooni põhivorm A ja vorm E on vaja esitada kõikidel juhtudel ja ei ole oluline, kas ja kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, tuleb esitada vorm E nullidega. Deklaratsiooni peab esitama ka siis, kui ettevõtlus 2016. aastal katkestati või lõpetati. Vormil E saab andmed esitada ka eraisik, kes ei ole ennast füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud, kuid on saanud maksustamisperioodil ettevõtlustulu.

Siiani on oma tulud deklareerinud 642 636 inimest, kellele kuulub tagastamisele 93,1 miljonit eurot ja juurdemaksmisele 20,2 miljonit eurot. Tulumaksu on siiani tagastatud 81,8 miljonit eurot.

Neil inimestel, kes pole veel oma tulumaksu tagastust saanud ja samas on juba esitanud lisadokumendid, palume varuda kannatust, kuna dokumentide läbi vaatamine võtab aega. Deklaratsioonide kontrollimahtu on eelkõige suurendanud selliste deklaratsioonide kasv, kus on esmakordselt deklareeritud eluasemelaenu intressid ja mis lähevad selle tõttu ka kõik ülevaatamisele.

Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab MTA kodulehelt, ameti teenindusbüroodest ja helistades infotelefonidele 880 0810 või 880 0811.