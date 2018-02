TUNA JA TÄNA | Vinge väljanäitus pani Uhtna küla kihama

Lasteaia ja raamatukogu ühistööna Eesti sünnipäeva puhul sündinud väljapanek tõi kokku sadu esemeid nii kirstudest kui pööningutelt ning viis nii noored kui ka vanad külaelanikud mälestuste radadele.

Lasteaed Pääsusilm ja külaraamatukogu 350-elanikuga Uhtna külas Virumaal panid kahe peale kokku hiigelsuure näituse "Sajand kodus," mis on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. Eksponaate on mitusada viies eri ruumis.

Näitusel Maalehe külastuse ajal giidiametit pidanud ning hoolega selle koostamises kaasa löönud Heli Vassar selgitas, et eksponaate valiti näitusele paarikaupa külarahva kodustest varudest. Ikka nii, et üks oleks võimalikult vanaaegne, et mitte öelda eestiaegne; teine, sama funktsiooni täitev ese, aga võimalikult tänapäevane.

Saage teiegi nüüd osa näitusest, mida on vaatamas käinud hulgi noori- ja vanemaid külaelanikke, rääkimata suurest hulgast külalistest mujalt Rakvere vallast ning Virumaalt.