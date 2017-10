Tuntud nimed rikastavad nimekirju: koomik, selgeltnägija, ajakirjanik...

Riigikogulasi ja endisi ministreid on kandideerimas volikogudesse üle Eesti. Näiteks Saaremaal on Reformierakonna nimekirja algus tulvil eksministreid: Tiiu Aro, Kalle Laanet, Urve Tiidus, Jaanus Tamkivi.

Viimsi vallas on üles seatud hulk üleriigiliselt tuntud kandidaate. Valimisliidu Kogukondade Viimsi eesotsas on suhtekorraldaja, kunagine Isamaa peasekretär Ivo Rull. IRLi nimekirja juhib teenekas vabadusvõitleja Mari-Ann Kelam, samas nimekirjas on ka rahandusminister Toomas Tõniste.

Räpina vallas leidub Reformierakonna nimekirjas luuletaja ja näitekirjanik Aapo Ilves. Tori vallas tahab üksikkandidaadina volikogusse paljude väljaannete kirjasaatja Hillar Kohv.

Ida-Virumaal Jõhvi vallas leiduvad Keskerakonna nimekirjas endine maaeluminister Martin Repinski ja Tallinna linnakantseleis töötav selgeltnägija Ilona Kaldre.