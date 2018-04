Türi valla võimalik plaan lõpetada põhihariduse andmine Laupa ja Käru koolis on kogukonnad ärevusse ajanud

Kolmandas kooliastmes õpib Aluoja juhitavas koolis praegu umbes 30 last.

Käru põhikoolis õpib direktori kohusetäitja Ulvi Klemmeri sõnul 51 last, majas on ka 31 lapsega lasteaed. Praegused lõpuklassid on Klemmeri sõnul väikesed, kuid paaril järgmisel aastal tuleks kolmandasse kooliastmesse 8-10 õpilasega klassid.

„Ühelt poolt saan ma vallast aru, et koolivõrk on meil tihe ja väikeseid koole liiga palju, aga teisalt — kui nüüd tõesti otsustatakse, et Laupalt kolmas kooliaste kaob, ei panda nii palju lapsi kui praegu ka esimesse klassi. Milline lapsevanem tahaks, et tema laps põhikooli keskel kooli peaks vahetama?“ küsib Aluoja ning lisab, et nende koolis on kõik klassid ühtlaselt täituvusega — sellega, et mõnes oleks väga vähe lapsi, neil muret pole.

Kogukonnast on kosta süüdistusi, et lapsevanematega ega koolide hoolekogudega pole kavatsetavatest muudatustest räägitud. Tõsi ta on, et Käru koolis toimub hoolekogu koosolek homme, 24. aprilli ja Laupal ülehomme, 25. aprillil. Ning volikogu istung, milleks on ette valmistatud eelnõu, mis sulgeks mõlemas koolis kolmanda kooliastme aastast 2021, on kavas pidada neljapäeval, 26. aprillil.

„Eelnõu on eelnõu, sellest ei pruugi asja saada ja mina arvan, et sel neljapäeval ei saagi,“ ütleb koolidirektorist volikogu liige Kaarel Aluoja.

Pärimisele, kuidas ta ise hääletab, vastab mees nii: „Usun, et paljud hääled, millega mina volikogusse sain, on tulnud Laupa põhikoolis õppivate laste vanematelt ja need ei ole mulle mitte antud selleks, et ma kooli aeglase surma poolt hääletaksin. Samas, ma mõistan ka vallavõimu koolivõrgu korrastamiseks tehtavaid püüdlusi.“

Ulvi Klemmer ei soostu aga enne homme toimuvat hoolekogu koosolekut teemal pikemalt peatuma. „Kommenteerida ma ei oska ja spekuleerida ei soovi,“ sõnab naine ning usub, et homme õhtul saab asi selgemaks.

Aluoja sõnul on kohalikke kogukondi kavatsetavatest muudatustest teavitatud juba nädal-poolteist tagasi ning mõlema kooli hoolekogu koosolekutele on lubanud tulla ka Türi vallavanem Pipi-Liis Sieman, kes on eelnevalt juba selgitanud, et tegu väga keeruliste otsustega ning olulisim on just info jagamine ja arutelu.

Miks seda tehakse? Hariduse kompetentsikeskus SA Innove jagab meetme “Põhikooli võrgu korrastamine perioodil 2014-2020” finantsvahendeid koolide renoveerimiseks või uute hoonete ehitamiseks. Sellest meetmest küsib Türi vald Türi Põhikooli ehituseks 5 199 649,47 eurot toetust.



Meetme oodatav tulemus on nüüdisaegsed õppetingimused, õppepindade optimeerimine ning demograafiliste muudatustega arvestamine.





