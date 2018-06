Turismitalunikud eeloleva suve üle ei kurda – eestlastel jagub puhkamiseks raha küll

Turismitaludes läheb peamine melu käima jaanipäeva paiku, kuid juba nüüd võivad paljud kohalike ja välismaiste turistide võõrustajad öelda, et suvi tuleb töökas ja tahtjaid on järjest rohkem.

Valgamaal asuva Kunstimäe turismitalu peremees Andres Salum räägib, et peamine hooaeg algab pärast jaanipäeva, kuid sel aastal on ka enne seda varasemast rohkem külalisi oodata.

Kunstimäe talu külastavad peamiselt välismaalased, aga Salumi sõnul on ka Eesti perede kodumaised talukülastused viimastel aastatel tõusutrendis.

Nagu teisedki turismitöötajad, kellega Maaleht ühendust võttis, ei ole ka Salumil suurt millegi üle kurta – suvel käivad inimesed puhkamas ilmast hoolimata, aga möödunud lumised talvekuud, tõid nende juurde ka hea hulga talviseid puhkajaid.

„Kuumad kevadilmad küll hooaega käima ei pannud, sest inimesed planeerivad oma käike ette. Maikuu on tavaliselt selline, kus kõigil on käed-jalad tööd täis ja ilm ei muuda seal midagi,“ räägib Salum, kelle juures on suvi juba suuremalt jaolt ette broneeritud.

Tema sõnul moodustavad põhisissetuleku inimesed, kes on nende juures varem käinud ning tulevad siis ise tagasi või soovitavad kohta sõpradele.

„Põhiline on teenuse kvaliteedi hoidmine ja tõstmine. See on see, mis pikapeale kliendi taas ja taas tagasi toob. Kõik muud kanalid võivad ka olla, aga suust suhu reklaam on kõige parem,“ teab peremees.