Hooldekodus Saaremaa Valss viibiva 84-aastase vanaproua tütar kahtlustab, et perearst kirjutas tema emale kuude kaupa välja retseptiravimeid, mida ei oleks enam vaja olnud manustada.

“Tegemist on dementse vanainimesega, kes ei ole krooniline haige, kuid iga kuu võtab ta ligi 70 euro eest rohtusid. Hooldekodu tasu on niigi kõrge,” ei saanud Taimi Nõgu aru, pidades silmas oma ema. Ta lasknud hooldekodu juhatajal Kaie Lepal ette lugeda ravimite nimekirja, mida emale antakse. “Ema võttis neid rohtusid tükk aega tagasi, kui tõesti oli probleem. Kui on varem tarvitanud, siis muudkui antakse iga kuu edasi,” imestas Nõgu.

Taimi Nõgu võttis ema pärast ühendust perearst Kaalep Koppeliga ja palus arstil enam mitte ravimeid välja kirjutada, vastasel korral keeldub ta nende eest maksmast, kirjutab Meie Maa.

Hooldekodu Saaremaa Valss juhataja Kaie Lepa sõnul käib perearst hooldekodus vaid siis, kui ta sinna kutsutakse. “Püsivisiite ei tehta. Igal kliendil on oma perearst. Ühtset statsionaarset arsti meil ei ole. Arst ei käi ju ka regulaarselt inimesel kodus,” võrdles Lepp.