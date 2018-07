„Mõte on selles, et tuul puhub kuiva liiva minema, ent jätab alles ning töötleb tihedamat materjali. Tavaliselt tekivad need kõrbetes kivimitest, ent sarnaseid pilte on tehtud näiteks ka Michigani järve liivarannal. Seal selgitatakse seda liiva sees oleva jääga,” ütles Stinkulis.

Kuna kahes kohas on moodustised tekkinud jõesuudme lähistele, peab ta võimalikuks ka jõevee mõju liiva parajalt niiske hoidmisel.

Kas olete sarnaseid tuulest tekkinud skulptuure ka Eestis märganud?