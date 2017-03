Kolmapäeval (8.03.) liigub madalrõhkkond üle Gotlandi põhja suunas. Meil sajab öösel selle idaservas öö esimesel poolel lund ja lörtsi.

Pärast südaööd lõuna poolt alates sadu nõrgeneb ja päeval sajab kohati, peamiselt Lääne-Eestis. . Idakaare tuul nõrgeneb ja pöördub päeval lõunasse ja edelasse 3-10 m/s, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+4°C.

Neljapäeval (9.03.) ulatub Skandinaaviast üle Eesti madalrõhulohk. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas või nõrk lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-7, päeval 0..+4°C.

Reede (10.03.) öösel on Läänemere põhjaosa kohal väike osatsüklon ja meil sajab mitmel pool lund ja lörtsi, päeval madalrõhuala mõju nõrgeneb ja ilm tuleb olulise sajuta. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval +1..+5°C.

Laupäeva (11.03.) jääme lõuna ja põhja pool oleva madalrõhuala ja idas ning läänes oleva kõrgrõhuala vahepeale. Ilm on olulise sajuta. Puhub nõrk lõunakaare, saartel läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval +2..+6°C.

Pühapäeva (12.03.) tugevneb Skandinaavias maapinnalähedases õhukihis kõrgrõhuala, mille serv katab ka Eesti, samas kui kõrgemates õhukihtides on meie kohal madalrõhulohk. Ilm on peamiselt sajuta kuid sombune. Puhub nõrk läänekaare tuul, päeval põhjarannikul mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval 0..+5°C.

Esmaspäeval (13.03.) on lootus õhurõhu tõusule ja läänepoolse kõrgrõhuala tugevnemisele. Sellest hoolimata suureneb rannikualadel lumesaju võimalus, kuid sajuhulk on tagasihoidlik. Puhub muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, päeval 0..+3°C.

Teisipäeval (14.03.) kõrgrõhuala Skandinaavia ja Soome kohal tugevneb, kuid meil selle servaalal sajab mitmel pool lund ning kirdetuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-3, päeval -1..+2°C.