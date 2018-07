Tüürimees Getter Kaevandes: tööotsingute ajal naerdi mulle lihtsalt näkku - oled naine ja siia küll tööle ei saa

Tüürimees Getter Kaevandes parvlaev Soela juhtimissillas. Foto: Sulev Vahter/Hiiu Leht

Parvlaev Soela tüürimehe Getter Kaevandesi sõnul leidus Eesti mereakadeemias õppejõude, kes talle õpingute ajal otse ütlesid, et ta ei kõlba sinna, sest on naine ning lubasid, et ta elu koolis ei saa lihtne olema.