TV3 VIDEO: Järvamaa ratsavõistlusel tutvustati Eesti tõugu hobuseid

Säreveres toimunud Eesti tõugu hobuste meistreivõistlustelt võttis osa rekordarv - 47 Eesti tõugu hobust.

"Eesti tõugu hobune on meie enda põlistõug ja selle poolest maailmas ka eriline, et selliseid tõuge,mis on säilinud praktiliselt muutumatuna juba sajandeid, on väga vähe alles jäänud," rääkis võistluse korraldaja Ingrid Randlaht. "Eesti tõugu hobune on populaarne laste hobusena, sest ta on ideaalne lastele alustamiseks oma rahuliku loomu ja väikese kasvuga."

Eestoi hobune on tuntud ka Soome ratsakoolides ja Rootsis, aga kaugemal juba vähem.