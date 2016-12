TV3 VIDEO: Maausulised on vastu valla plaanile raiuda Paluküla hiiemäel puid

Paluküla hiiemägi Foto: Arno Mikkor

Vanad looduslikud pühapaigad ja hiied on maausuliste sõnul sellised kohad, kus ei murta sõna otseses mõttes oksagi. Kehtna vald tahaks aga Paluküla hiiemäel maha võtta kuni 500 tihumeetrit puid, mis valla sõnul on vajalik, et korrastada suusa- ja spordiradasid. Vaata täpsemalt videost!