Udeva mõisas Järvamaal taastatakse osa ajaloolisest pargimüürist

Mõisa ja pargi, mis moodustavad Udeva küla keskuse, taastamist vedava MTÜ Uddewa juhataja Kaarel Kutti sõnul on tema esimene mälestus mõisast, kui see kaheksakümnendate aastate lõpus tulekahjus hävis. “Seejärel püüti mõisa taastada, aga lõpuks jäi vare saatuse hooleks. Meie käärisime käised üles ja asusime väärika hoone ümber esimesi koristustöid tegema 25 aastat hiljem, kui juba isegi Koeru inimesed ei mäletanud Udeva mõisa sest varemed olid täielikult võssa kasvanud ja park metsastunud.”

Udeva külakeskuse korrastamise esimeste sammudega alustati 2014. aasta suvel eesmärgiga taastada ajalooline mõisapark nii kohaliku kogukonna kohtumispaiga kui ka turismiobjektina. “Asume Järvamaa ühe olulisema turismisihtkoha Norra-Oostriku allikate väravas ja suvel sõidab siit läbi tuhandeid inimesi, samuti võiks hetkel varemeis mõis tulevikus kujuneda vaba aja veetmise kohaks nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele,” selgitas Kutti tehtavate tööde tausta.

“Ajaloolise kivimüüri osaline taastamine on esimene väike samm, sest kaugemas tulevikus on sama oluline asuda müüride ja heakorra kõrval tegelema ka üritustega, mis aitaks rohkematel huvilistel mõisa üles leida. “Selles osas on veel palju nuputamist, kuidas Udeva mõis kujuneks kohaks, kus inimesed saaksid kontserte ja muid vabaõhuüritusi külastada.”

„Tänu taastatud kivimüürile paistab paremini silma ka iga aastaga järjest enam korrastatud mõisapark ja varemed,” selgitas Kutti, kelle sõnul on juba viimased neli aastat korraldatud talguid, kus osalevad nii külaelanikud kui ka kaugemalt tulijad. “Senimaani edukalt kulgenud talgud annavad meile kindlust, et Udeva mõis väärib taastamist ja hakkab iga aastaga meelitama rohkem möödasõitjaid ja mõisahuvilisi sisse astuma ning meie küla ajalooga tutvuma,“ avaldas Kutti lootust.